Голову Київської облради Наталію Гунько відправили у відставку. Вона не відзвітувала про свою роботу

Депутати Київської обласної ради таємним голосуванням звільнили голову ради Наталію Гунько.

Про це облрада повідомила 8 травня.

67 з 74 депутатів підтримали відставку Гунько. Виконання обовʼязків голови Київської обласної ради поклали на першого заступника Ярослава Добрянського.

Депутати наголосили, що Наталія Гунько вкотре не звітує особисто про свою роботу перед депутатським корпусом. На пленарне засідання 8 травня вона також не прийшла (хоча його своїм підписом і скликала).

Ще 27 квітня більшість депутатів зареєструвала пропозицію про проведення сесії з питанням звільнення Гунько, а також з вимогою до неї подати звіт за минулий рік її роботи та озвучити його на сесії ради не пізніше 8 травня 2023 року з можливістю для депутатів ставити запитання.