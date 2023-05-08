Медіа: Росія намагається проводити в Європі публічні акції, щоб погіршити відносини ЄС із Туреччиною та Україною

Розслідування групи європейських видань встановило, що росія намагається проводити у країнах Європи різні акції з метою ускладнити відносини між Туреччиною та ЄС, а також послабити підтримку України.

Про це йдеться у спільному розслідуванні багатьох європейських видань, зокрема і центру «Досьє».

Згідно з документами, російські спецслужби активно взялися за тему після антитурецьких протестів у Швеції та Данії на тлі блокування Анкарою вступу цих країн до НАТО. У Москві побачили у цьому додаткову можливість розсварити союзників.

У поясненні до плану йдеться, що між Туреччиною та ЄС існує явна напруга не лише на рівні офіційних відносин, але й через зростаючі ісламофобські настрої у європейських суспільствах. Тому в росії почали розробляти акції, які б загострили ситуацію — наприклад, спалення турецького прапора і портретів Ердогана у Гаазі, велику кампанію з образливими графіті проти Ердогана у великих містах Європи.

«Пʼятеро людей (місцеві та іммігранти) у масках стають на прапор Туреччини і палять портрет Ердогана; один з них знімає це на телефон; місце — одне із впізнаваних місць Гааги; відео розсилається турецьким ЗМІ та організаціям, публікується у соцмережах тощо», — йдеться в описі однієї з таких акцій.

З документів випливає, що деякі такі постановочні акції організували з найнятими «протестувальниками», а в деяких випадках їх використали і проти України.

Наприклад, 5 березня у Парижі провели таку постановочну акцію. Нібито «представники української громади» розгорнули невеликий антитурецький банер і вигукували на камеру «Зупиніть Ердогана!» Потім це відео зʼявлялося у соцмережах.

Дансько-шведський активіст Расмус Палудан — головний ініціатор акцій зі спаленням Корану — заявив, що на нього жодним чином не впливають з росії і агенти Кремля ніяк не підбурювали його на ті чи інші дії. Неофіційно вдалося підтвердити, що кілька західних спецслужб знають про цей російський план. У шведській поліції безпеки Säpo відмовилися детально коментувати, що їм відомо, але зазначили, що російські кампанії впливу часто намагаються скористатися певними розколами у суспільстві для своїх цілей.