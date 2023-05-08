Китай відзвітував про повернення на Землю секретного космічного корабля. Він нібито пробув на орбіті 276 днів

Китайські державні медіа повідомили про повернення на Землю експериментального космічного корабля. Там зазначили, що він пробув на орбіті 276 днів.
Про це пише Reuters.
За даними медіа, космічний корабель без екіпажу повернувся до стартового центру Цзюцюань на північному заході Китаю в понеділок, як і було заплановано.
Наразі немає жодних подробиць про те, що це за космічний корабель, як високо і яким чином він літав, на яких орбітах перебував з моменту запуску на початку серпня 2022 року. Фото корабля також не опублікували.
- У 2021 році Китай уже запускав секретну космічну місію. Тоді апарат, який міг бути схожим космічним судном, пролетів на межі космосу і повернувся на Землю того ж дня. У Китаї стверджували, він приземлився на Землю «горизонтально».
- У китайських соціальних мережах припускали, що Пекін розробляє корабель, подібний до X-37B ВПС США — автономного космічного літака, який може залишатися на орбіті роками.
- У листопаді 2022 року X-37B здійснив свою шосту та останню місію без екіпажу і повернувся на Землю після більш ніж 900 днів на орбіті.