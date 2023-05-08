Ліга арабських держав проголосувала за повернення Сирії до блоку

Глави МЗС країн Ліги арабських держав в єгипетському Каїрі проголосували за повернення Сирії до блоку після 12-річної паузи. Участь призупиняли через початок громадянської війни в країні.
Про це повідомляє Al Jazeera.
Усі 13 із 22 представники держав-членів, які були присутні на сесії, підтримали це рішення. Ліга арабських держав зазвичай намагається досягти угоди шляхом консенсусу, але іноді обирає просту більшість.
Членство Сирії в Лізі арабських держав призупинили 12 років тому на початку конфлікту, який переріс у громадянську війну. Під час цієї війни з березня 2011 року загинуло майже пів мільйона людей, а половина довоєнного населення країни, яке становило 23 мільйони, була змушена переміщуватися.
Наступний саміт Ліги арабських держав має відбутися 19 травня в Саудівській Аравії.
- Ліга арабських держав — регіональна міжнародна організація арабських держав Південно-Західної Азії, Північної і Північно-Східної Африки. Створена в Каїрі 22 березня 1945 року Єгиптом, Сирією, Іраком, Ліваном, Трансйорданією, Саудівською Аравією. Ємен приєднався 5 травня 1945 року.