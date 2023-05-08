Ліга арабських держав проголосувала за повернення Сирії до блоку

Глави МЗС країн Ліги арабських держав в єгипетському Каїрі проголосували за повернення Сирії до блоку після 12-річної паузи. Участь призупиняли через початок громадянської війни в країні.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Усі 13 із 22 представники держав-членів, які були присутні на сесії, підтримали це рішення. Ліга арабських держав зазвичай намагається досягти угоди шляхом консенсусу, але іноді обирає просту більшість.

Членство Сирії в Лізі арабських держав призупинили 12 років тому на початку конфлікту, який переріс у громадянську війну. Під час цієї війни з березня 2011 року загинуло майже пів мільйона людей, а половина довоєнного населення країни, яке становило 23 мільйони, була змушена переміщуватися.

Наступний саміт Ліги арабських держав має відбутися 19 травня в Саудівській Аравії.