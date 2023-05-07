Новини

Зеленський: Кількість рятувальників, загиблих під час розмінування на Херсонщині, зросла до девʼяти людей

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Президент Володимир Зеленський повідомив, що від обстрілу росіянами рятувальників під час розмінування на Херсонщині загинули девʼять людей. Раніше було відомо про шістьох загиблих.

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

«Тільки вчора і тільки від одного російського удару по Херсонській області загинули девʼять українців — вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей. Мої співчуття рідним, близьким загиблих», — сказав Зеленський.

В Офісі генпрокурора напередодні розповіли, що на піротехнічну групу росіяни скинули вибухівку з безпілотника. Усі загиблі були співробітниками ДСНС.

  • 6 травня в Херсонській області піротехніки під час розмінування потрапили під обстріл. Шість людей тоді загинули на місці.