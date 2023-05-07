Зеленський: Кількість рятувальників, загиблих під час розмінування на Херсонщині, зросла до девʼяти людей

Президент Володимир Зеленський повідомив, що від обстрілу росіянами рятувальників під час розмінування на Херсонщині загинули девʼять людей. Раніше було відомо про шістьох загиблих.
Про це він заявив у своєму відеозверненні.
«Тільки вчора і тільки від одного російського удару по Херсонській області загинули девʼять українців — вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей. Мої співчуття рідним, близьким загиблих», — сказав Зеленський.
В Офісі генпрокурора напередодні розповіли, що на піротехнічну групу росіяни скинули вибухівку з безпілотника. Усі загиблі були співробітниками ДСНС.
- 6 травня в Херсонській області піротехніки під час розмінування потрапили під обстріл. Шість людей тоді загинули на місці.