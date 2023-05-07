Премʼєр-міністр Словаччини подав у відставку

Премʼєр-міністр Словаччини Едуард Геґер подав у відставку. Відповідне прохання він надіслав президенту Зузані Чапутовій.

Про це пише Reuters.

«Я вирішив просити президента позбавити мене повноважень і залишити президенту простір для того, щоб спробувати з урядом технократів у стабільності та мирі привести Словаччину до демократичних парламентських виборів», — сказав він.

Цього ж дня він має зустрітися з Чапутовою, яка повинна призначити нового тимчасового премʼєра.

Правляча коаліція в Словаччині втратила більшість у вересні минулого року, коли з неї вийшла партія «Свобода і солідарність» (SaS). Протягом останнього тижня через суперечки з премʼєром подали у відставку міністр сільського господарства та міністр закордонних справ.