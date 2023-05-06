Телескоп Hubble поділився фото рідкісної яскравої галактики

Космічний телескоп Hubble зробив фото лінзоподібної галактики NGC 5283 з активним ядром, у якій є надмасивна чорна діра — вона випромінює надзвичайно яскраве світло.

Про це пише NASA.

Ця галактика належить до сейфертівських — такого типу галактик лише 10% з-поміж інших. Її галактичне ядро викидає в космос газ зі швидкістю 300—5 000 кілометрів на секунду.

Галактика NGC 5283 NASA / ESA / А. Барт (Університет Каліфорнії – Ірвайн) / М. Ревальскі (STScI)

NGC 5283 називають також лінзоподібною через її форму, що нагадує диск. У таких зоряних системах яскравість зменшується від центру до периферії через відсутність міжзоряної речовини.