США ведуть розслідування щодо криптобіржі Binance. Її підозрюють в обході санкцій проти росії

Міністерство юстиції США розслідує, чи допомагала криптовалютна біржа Binance росіянам обходити санкції, запроваджені Заходом.

Про це пише Bloomberg із посиланням на пʼятьох обізнаних із цим людей.

Відділ національної безпеки американського відомства зʼясовує причетність компанії або її офіційних осіб до порушення західних санкцій проти росії. Ще одне розслідування проти Binance веде кримінальний відділ.

Криптобіржа відреагувала на дії Мінʼюста й заявила, що дотримується американських і міжнародних санкцій, а також провадить політику нетерпимості до анонімності клієнтів та невідомих джерел грошей.