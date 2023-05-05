United24 запускає два нові напрями. Амбасадором одного з них став філософ Френсіс Фукуяма

Платформа UNITED24 запустила два нові напрями — «Гуманітарне розмінування» та «Освіта і наука». До них приєдналися ще пʼять амбасадорів.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Один із найзнаніших філософів світу, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма став амбасадором «Гуманітарного розмінування». Він допоможе зібрати гроші на техніку для очищення землі та водойм на деокупованих територіях. Кошти передадуть Міністерству економіки, яке закупить машини та засоби розмінування.

«Цей напрям UNITED24 теж масштабний. Понад 170 тисяч квадратних кілометрів території України забруднено мінами іта снарядами, що не розірвалися. Не всі країни світу мають таку площу, яку ми повинні зробити повністю безпечною для наших людей, для наших дітей», — зауважив президент Зеленський.

До напряму «Освіта і наука» долучилися лауреати Нобелівської премії британський біохімік Пол Нерс, норвезькі психологи Едвард Мозер і Мей-Бритт Мозер, а також українсько-американська акторка Іванна Сахно. Амбасадори збиратимуть гроші, щоб відновити пошкоджені російськими ударами школи. Зібрана сума перейде на рахунок НБУ Міносвіти.