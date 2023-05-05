Україна та Литва спрощують обмін водійськими правами

Уряд України ухвалив спрощений обмін водійськими посвідченнями з Литвою. Тепер не потрібно складати додаткові теоретичні та практичні іспити.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Щоб обміняти українські права водія на литовські, достатньо подати документ про постійне проживання у країні, оригінал посвідчення та дійсну медичну довідку.

Премʼєр подякував Литві за всебічну підтримку України та її гостинність до українців.