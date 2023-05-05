Данія скасовує День молитви як державне свято. Так країна хоче заощадити гроші на оборону

У Данії цьогоріч востаннє святкують День великої молитви як державне свято. Парламент вирішив скасувати додатковий вихідний, щоб заощадити гроші на фінансування оборони.

Про це пише данський телеканал TV2.

Наприкінці лютого данський парламент проголосував за скасування державного вихідного у День великої молитви — рішення набуде чинності наступного року. Нині, 5 травня, данці ще можуть відпочивати.

Рішення аргументували так: Данія скасовує державне свято, щоб виділити більше грошей, зокрема, на оборону. За підрахунками, це дозволить зекономити €403 мільйони.

Утім, профспілки, церковники, опозиція та деякі економісти розкритикували скасування додаткового вихідного на День великої молитви.