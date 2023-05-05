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У переліку нематеріальної культурної спадщини України зʼявилися пʼять нових елементів. Тепер там є голубці

Автор:
Анна Холоднова
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Міністерство культури та інформаційної політики внесло до Національного переліку пʼять нових елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це свідчить відповідний наказ Мінкультури.

Національний перелік поповнили:

  • традиція рогозоплетіння в селах Щітки та Писарівка Вінницької області;
  • традиція вбирання могильних хрестів у Рівненському Поліссі;
  • приготування української традиційної страви «Голубці»;
  • культура традиційного вівчарства Бессарабії та знань, повʼязаних із ним;
  • традиція «віншування Василів» у селі Липівка Рогатинської громади Івано-Франківської області.

На сьогодні в переліку нематеріальної культурної спадщини України вже 68 елементів.