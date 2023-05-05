Експрезидент США Клінтон згадав розмову з путіним і зазначив, що війна росії з Україною була «лише питанням часу»

Колишній президент США Білл Клінтон згадав розмову з російським президентом володимиром путіним у 2011 році у швейцарському Давосі. За словами Клінтона, ще у 2011 році він зрозумів, що війна росії з Україною — це «лише питання часу».
Про це пише Financial Times.
Клінтон сказав, що під час цієї зустрічі путін заперечив укладену Борисом Єльциним за посередництвом США угоду про повагу до території України в обмін на відмову Києва від ядерного арсеналу радянських часів.
«Володимир путін сказав мені в 2011 році — за три роки до того, як він забрав Крим, що він не згоден з угодою, яку я уклав з Борисом Єльциним. Він сказав: “...Я з цим не згоден. І я це не підтримую. І я не зобов’язаний це [робити]”. І з того дня я знав, що це лише питання часу», — розповів Білл Клінтон під час спільного виступу зі своєю дружиною Гілларі в Нью-Йорку.
Клінтони закликали Захід посилити підтримку України та заявили, що Київ може перемогти, якщо йому нададуть достатньо зброї та боєприпасів. Вони попередили, що недостатня підтримка України підбадьорить не тільки путіна, а й президента Китаю Сі Цзіньпіна.
На думку Гілларі Клінтон, невдачі росії на полі бою в Україні та рішуча відповідь Заходу на вторгнення рф стримали кампанію Сі на Тайвані.
«Сі бачив це. І я думаю, що до російського вторгнення існував високий шанс, що він зазіхне на Тайвань протягом двох-трьох років. Я думаю, що цей план перенесли», — сказала вона.
Гілларі Клінтон також згадала про втручання росіян в американські вибори. Вона вважає це причиною своєї поразки на президентських виборах 2016 року, коли програла Дональду Трампу.
«[Путін] веде те, що він вважає справедливою боротьбою, щоб підірвати західну демократію й відновити, наскільки це можливо, Російську імперію. Тому він не збирається зупинятися», — сказала вона.
- У 1992 році Білл Клінтон балотувався на посаду президента США від Демократичної партії і виграв вибори, випередивши свого найближчого конкурента з Республіканської партії Джорджа Буша — старшого.
- У 1998 році в Білому домі вибухнув політичний скандал. Стало відомо про сексуальні стосунки між 49-річним президентом США Біллом Клінтоном і 22-річною Монікою Левінськи. Розслідування призвело до спроби імпічменту президента Клінтона. Крім того, його оштрафували на $90 тис. за надання неправдивих свідчень.
- Дружина Білла Гілларі Клінтон обіймала посаду держсекретаря США з 2009-го по 2013 рік у адміністрації Барака Обами. У 2016 році вона стала першою жінкою в історії США, що була висунута кандидатом у президенти від великої політичної партії. Тоді Клінтон виграла всенародне голосування, але програла вибори в колегії виборщиків своєму основному опонентові Дональду Трампу.