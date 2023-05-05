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Експрезидент США Клінтон згадав розмову з путіним і зазначив, що війна росії з Україною була «лише питанням часу»

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Колишній президент США Білл Клінтон згадав розмову з російським президентом володимиром путіним у 2011 році у швейцарському Давосі. За словами Клінтона, ще у 2011 році він зрозумів, що війна росії з Україною — це «лише питання часу».

Про це пише Financial Times.

Клінтон сказав, що під час цієї зустрічі путін заперечив укладену Борисом Єльциним за посередництвом США угоду про повагу до території України в обмін на відмову Києва від ядерного арсеналу радянських часів.

«Володимир путін сказав мені в 2011 році — за три роки до того, як він забрав Крим, що він не згоден з угодою, яку я уклав з Борисом Єльциним. Він сказав: “...Я з цим не згоден. І я це не підтримую. І я не зобов’язаний це [робити]”. І з того дня я знав, що це лише питання часу», — розповів Білл Клінтон під час спільного виступу зі своєю дружиною Гілларі в Нью-Йорку.

Associated Press

Клінтони закликали Захід посилити підтримку України та заявили, що Київ може перемогти, якщо йому нададуть достатньо зброї та боєприпасів. Вони попередили, що недостатня підтримка України підбадьорить не тільки путіна, а й президента Китаю Сі Цзіньпіна.

На думку Гілларі Клінтон, невдачі росії на полі бою в Україні та рішуча відповідь Заходу на вторгнення рф стримали кампанію Сі на Тайвані.

«Сі бачив це. І я думаю, що до російського вторгнення існував високий шанс, що він зазіхне на Тайвань протягом двох-трьох років. Я думаю, що цей план перенесли», — сказала вона.

Гілларі Клінтон також згадала про втручання росіян в американські вибори. Вона вважає це причиною своєї поразки на президентських виборах 2016 року, коли програла Дональду Трампу.

«[Путін] веде те, що він вважає справедливою боротьбою, щоб підірвати західну демократію й відновити, наскільки це можливо, Російську імперію. Тому він не збирається зупинятися», — сказала вона.

  • У 1992 році Білл Клінтон балотувався на посаду президента США від Демократичної партії і виграв вибори, випередивши свого найближчого конкурента з Республіканської партії Джорджа Буша — старшого.
  • У 1998 році в Білому домі вибухнув політичний скандал. Стало відомо про сексуальні стосунки між 49-річним президентом США Біллом Клінтоном і 22-річною Монікою Левінськи. Розслідування призвело до спроби імпічменту президента Клінтона. Крім того, його оштрафували на $90 тис. за надання неправдивих свідчень.
  • Дружина Білла Гілларі Клінтон обіймала посаду держсекретаря США з 2009-го по 2013 рік у адміністрації Барака Обами. У 2016 році вона стала першою жінкою в історії США, що була висунута кандидатом у президенти від великої політичної партії. Тоді Клінтон виграла всенародне голосування, але програла вибори в колегії виборщиків своєму основному опонентові Дональду Трампу.