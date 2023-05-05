Губернатор Балі хоче запровадити квоти для іноземних туристів на наступні 100 років

Губернатор індонезійського острова Балі Ваян Костер запропонував запровадити квоти для іноземних туристів на наступні 100 років через те, що вони порушують місцеві правила.
Про це пише місцеве інформаційне агентство Antara.
Це питання обговорять на семінарі про майбутній розвиток Балі, де візьмуть участь колишній президент Мегаваті Сукарнопутрі та інші посадовці.
Губернатор Костер вважає, що система квот для іноземних відвідувачів позбавить Балі від тиску масового туризму. Він хоче знайти «комплексні рішення», щоб зменшити занепокоєння місцевих щодо свавільної поведінки іноземних туристів, яка заважає балійцям.
Ваян Костер підтвердив, що влада провінції також обговорить запропоновану систему квот з місцевими туристичними асоціаціями, зокрема Індонезійською асоціацією готелів і ресторанів (PHRI).
- На початку березня Костер запропонував припинити видавати візи після прибуття туристам з росії та України. Губернатор Балі аргументував своє рішення тим, що отримав повідомлення про «погану поведінку» та імовірні злочини російських і українських туристів на острові.
- А наприкінці березня Індонезія вирішила депортувати російського туриста через те, що він роздягнувся на священній горі Агунг на острові Балі. Фотографію цього вчинку опублікували в інтернеті.