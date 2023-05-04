Ямайка хоче вийти з-під британської корони. У 2024 році країна проведе референдум

Ямайка може наступного року провести референдум, щоб стати республікою, оскільки її громадяни не ототожнюють себе з «іноземним королем Чарльзом III».

Про це заявила міністр Ямайки з юридичних і конституційних питань Марлен Малаху Форте в інтервʼю Sky News.

«Терміновий» референдум може бути проведений «вже у 2024 році», а це означає, що Ямайка може стати незалежною від британської монархії та мати власного президента вже наступного року», — заявила Марлен.

За її словами, жителі Ямайки мали прихільність до королеви Єлизавети II, але цього не можна сказати про короля.

«Ямайка прагне написати нову Конституцію, яка розірве звʼязки з монархом як главою нашої держави. Час настав. Ямайка — у руках Ямайки. Ми повинні це зробити, особливо з переходом монархії. Мій уряд каже, що ми повинні зробити це зараз», — додала вона.

Про бажання вийти з-під британської корони також заявив і премʼєр Белізу Джонні Брісеньо. Він запевняє, що Британія несе відповідальність за работоргівлю в минулому і повинна виплатити репарації, а чинний премʼєр Ріші Сунак повинен перепросити в Белізу.