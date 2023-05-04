«Гвардія наступу». «Укрпошта» випустить нову марку до 9 травня

«Укрпошта» 9 травня випустить нову марку «Гвардія наступу». Сьогодні пошта відкрила передзамовлення.

Про це інформує генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Друзі, як вчора сказав президент, Москву і путіна ми не атакували. Але як там красиво палало і над Кремлем, і в їхніх соцмережах. Тому попри те, що марка з палаючим Кремлем ще попереду, ми робимо все, щоб підтримати цей «вогник позитиву», — написав гендиректор і анонсував випуск нової марки.

Поштовий набір «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу» коштує 105 гривень.

У нього входить блок марок, конверт і три картки «Державна прикордонна служба України», «Національна поліція» та «Національна гвардія України».

У цю серію увійдуть також марки, присвячені Службі безпеки України та Головному управлінню розвідки Міністерства оборони, але їх випустять згодом.

Зібрані під час оформлення передзамовлення 4—9 травня донати «Укрпошта» направить на допомогу спецпідрозділам «Гвардії наступу».

Автор поштового випуску — заслужений художник України Олександр Охапкін.