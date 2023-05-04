Затятий захист українцями Бахмуту виправдав себе. Провідні світові медіа про війну 3 травня

Про те, що рішення українського командування обороняти Бахмут було правильним, пише американський мовник NBC News. Попри втрати українські військові змогли знищити чи важко травмувати десятки тисяч окупантів. Лише починаючи з грудня, за даними американської розвідки, убиті чи поранені майже сто тисяч російських військових ― і на Бахмут припадає найбільша частка цих втрат. Також у росіян меншає снарядів ― зараз російські чиновники вже публічно визнають, що їхній армії бракує боєприпасів, а «вагнерівці» взагалі погрожують через їх нестачу відступити з Бахмуту. Утім, гарматного мʼяса росіянам бракує ще більше, ніж снарядів, зазначає видання. Щоб мінімізувати невдоволення, путін зумисне відправляв на фронт людей з найменш соціально захищених і політично активних груп, зокрема вʼязнів і мігрантів із Середньої Азії. Запас цих людей не безкінечний, тож надалі доведеться відправляти на фронт більше чоловіків з інших груп. Із цим ризики втратити владу ростуть. Особливо, якщо врахувати, що зимовий наступ росіян захлинувся без жодної гучної перемоги ― передовсім завдяки оборонцям Бахмуту, підсумовує видання.

На тлі недавнього витоку американських розвідувальних даних українське керівництво стало менше ділитися планами щодо контрнаступу, пише видання Politico у своїй розсилці про національну безпеку. За словами американських та європейських співрозмовників видання, обмін інформацією між Києвом і союзниками проходить у щоденному режимі, однак про деталі майбутніх операцій не йдеться. З іншого боку, український народний депутат, який побажав залишитись анонімним, зазначив, що й у країні обіг інформації став скупішим. Про те, як почнеться і за якими правилами проходитиме контрнаступ, знають лише кілька людей у країні, пише видання. Утім, за словами українських союзників, це робоча ситуація. «Українці завжди неохоче ділилися чутливою інформацією, ― запевняє американський чиновник. ― Однак завдяки щоденному спілкуванню базове уявлення про плани Києва в нас було, і воно залишається».

Про українського фермера, який обладнав трактор деталями від танка, щоб пристосувати його до розмінування, пише Fox News. Олександр Кривцов із села Гракове на Харківщині, використовуючи частини залишених росіянами танків, фактично зробив один із тракторів броньованим. Тепер цей трактор їздить полями фермерського господарства Кривцова та шукає протитанкові міни. Керують трактором-розміновувачем дистанційно, «водій» сидить у високо піднятому екскаваторному ковші. Ноу-хау виявилось ефективним: коли трактор натрапив на протитанкову міну, броня злетіла, однак ані люди, ані техніка не постраждали. Розмінування полів вручну зайняло б місяці, запевняють на фермі.

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