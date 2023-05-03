На Airbnb додають понад 50 нових функцій та оновлень. Компанія прагне прозорості в цінах і оплаті

Компанія Airbnb запроваджує зміни на платформі, щоб зупинити відтік користувачів після їхніх масових скарг. Понад 50 нових функцій та оновлень мають покращити прозорість ціноутворення на житло, оплату й доступність.
Про це пише Bloomberg.
В Airbnb проаналізували мільйони відгуків від користувачів платформи, десятки тисяч повідомлень у соціальних мережах і розмови між сотнями тисяч господарів та гостей, щоб модернізувати платформу перед початком літнього сезону подорожей.
Серед оновлень є система, яка дозволяє гостям бачити в застосунку повну вартість житла включно з усіма комісіями (які компанія планує знизити), податками тощо. Ще гості зможуть платити частинами.
Натомість господарі отримають інструменти, щоб ставити конкурентні ціни, додавати знижки та порівнювати своє оголошення з аналогічними у своєму регіоні. Також вони зможуть одразу бачити, скільки їм заплатять.
Аби залучити молодь, компанія повернеться до Airbnb Rooms, де буде понад мільйон оголошень із середньою ціною $67 за ніч. У такому житлі мандрівники житимуть разом із господарями.
Оновлення стосуватимуться й запровадження штучного інтелекту, який допоможе оптимізувати дані про ціни й локації.
- Нині на платформі Airbnb зареєстровані чотири мільйони господарів, які прийняли в себе 1,4 мільярда гостей. Під час пандемії коронавірусу компанія різко втратила прибутки, але пізніше надолужила втрачене — у третьому кварталі 2022 року Airbnb заробила рекордні $2,88 мільярда. Цього року компанія очікує понад 300 мільйонів користувачів.