Росіяни обстріляли селище Козацьке на Херсонщині — загинув 66-річний чоловік

Увечері 2 травня росіяни атакували селище Козацьке Новокаховської громади Херсонської області. Через обстріл загинув 66-річний чоловік.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Також російська артилерія ввечері била по Дніпровському Білозерської громади. Поранення отримала 78-річна жінка, її у важкому стані забрали до лікарні.

В ОВА додали, що за сьогодні російська армія відібрала життя чотирьох жителів Херсонщини, семеро людей поранені.