Росіяни обстріляли селище Козацьке на Херсонщині — загинув 66-річний чоловік

Увечері 2 травня росіяни атакували селище Козацьке Новокаховської громади Херсонської області. Через обстріл загинув 66-річний чоловік.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Також російська артилерія ввечері била по Дніпровському Білозерської громади. Поранення отримала 78-річна жінка, її у важкому стані забрали до лікарні.
В ОВА додали, що за сьогодні російська армія відібрала життя чотирьох жителів Херсонщини, семеро людей поранені.
- Росія розвʼязала війну проти України у 2014 році, коли окупувала Крим і частину Донецької та Луганської областей. 24 лютого 2022 року рф почала повномасштабне вторгнення в Україну з північного, східного і південного напрямків.
- У квітні 2022 року Сили оборони України вигнали окупантів із північних областей України, а восени деокупували частину Херсонської, Миколаївської та Харківської областей. Наразі бої тривають на сході та півдні України.
- Інтенсивні бої в районі Бахмуту тривають з липня 2022 року. У Генштабі ЗСУ зазначали, що на захоплення Бахмуту рф кинула найпідготовленіші частини регулярних військ і «вагнерівців», більшу частину артилерії окупантів зосереджено саме на цьому напрямку.
- 28 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ готуються відновити активну деокупацію.