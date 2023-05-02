У Брянській області вдруге поспіль невідомі підірвали залізничне полотно — із рейок зійшли 20 вагонів

У Брянській області рф невідомі знову підірвали залізницю — від вибуху перекинулися вагони вантажного потяга.

За інформацією російських пабліків, три вибухи пролунали неподалік станції Сніжетська під час проїзду вантажного поїзда, що прямував із Брянська на Карачов. Унаслідок вибуху 20 вагонів зійшли з колії та перевернулися. Це сталося о 20:47 за київським часом.

На місці працюють пожежники, також туди відправили пожежний і два відновлювальні поїзди. Наразі рух на пошкодженій ділянці припинено.