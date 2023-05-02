Нардепи проголосували за зміни до закону про рекламу. Його вдосконалили за нормами ЄС

Народні депутати 320 голосами підтримали в першому читанні законопроєкт № 9206, який змінює національне законодавство у сфері реклами відповідно до норм ЄС.

Законопроєкт передбачає заборону будь-якої реклами резидентів країни-агресора, а також заборону вміщувати в рекламі дискримінаційні твердження або зображення, які розпалюють ненависть, ворожнечу чи жорстокість.

«Також ми вилучаємо архаїчні норми та спрощуємо вимоги до реклами послуг, які надаються з використанням електронних комунікацій. Крім цього, зберігаємо в законодавстві заборону реклами тютюну, електронних пристроїв для паління, рідин до них», — пояснила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

Зокрема, до Закону «Про рекламу» вносять такі зміни:

запроваджені чіткі критерії для ідентифікації реклами, яка потрапляє під юрисдикцію України;

уточнені вимоги до наявності необхідних ліцензій та дозволів на рекламовані товари та послуги;

удосконалено регулювання соціальної реклами, наприклад, допускається показ зброї, посилання на рекламодавця, якщо це державний орган або міжнародна організація;

спрощені правила переривання рекламою трансляції фільмів, програм новин і програм для дітей;

збільшені до 20% квоти реклами в аудіовізуальних медіа.

Вступ України до ЄС та НАТО

Верховна Рада і Європарламент 16 вересня 2014 року синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. 1 вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Стратегічний курс на членство України в Євросоюзі й НАТО закріплено в Конституції з лютого 2019 року.

28 лютого 2022 року, за чотири дні після початку повномасштабного вторгнення росії, Україна подала заявку на вступ у Європейський Союз за спеціальною процедурою. Незабаром такі заявки подали Грузія і Молдова.

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати статус кандидата на вступ у ЄС Україні та Молдові, а також висунула низку умов, які Україна має виконати перед початком переговорів про вступ в Євросоюз.

23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де Україні та Молдові надали статус кандидата.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль 27 квітня заявив, що Україна виконала всі сім рекомендацій Єврокомісії, які їй надали під час набуття статусу кандидата, і буде готова розпочинати процедуру переговорів про вступ до ЄС уже наприкінці 2023 року.