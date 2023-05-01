Aerosmith анонсували прощальний тур — всім учасникам гурту вже за 70

Американський рок-гурт Aerosmith анонсував свій прощальний гастрольний тур, який розпочнеться у вересні 2023 року.
Тур під назвою “Peace Out” стартує 2 вересня в американському штаті Філадельфія. Музиканти обіцяють дати 40 концертів, присвячених півстолітній карʼєрі.
Фінальним виступом Aerosmith стане шоу в Монреалі, яке заплановане на 26 січня 2024 року. «Я думаю, час настав», — прокоментував гітарист Джо Перрі рішення групи завершити гастрольну діяльність.
Всім учасникам гурту вже виповнилося 70 років, а лідеру Стівену Тайлеру — 75 років.
У ході виступів Aerosmith виконають хіти різних років, такі як “Crazy”, “Janieʼs Got a Gun” та “Livin on the Edge”.
- Гурт Aerosmith заснували 1970 року в Бостоні, штат Массачусетс, вокаліст Стівен Тайлер, гітарист Джо Перрі, басист Том Гемілтон і барабанщик Джої Крамер, до яких трохи пізніше приєднався гітарист Бред Вітфорд. 1973-го вийшов їхній перший альбом – “Aerosmith”.