Астрономи виявили найближчу до Землі чорну діру. Вона розриває на шматки зірки навколо себе

Астрономи спостерігали за надмасивною чорною дірою, яка розриває на шматки зірку, що пролітає повз. Ця подія відбулася найближче до Землі за весь час спостережень. До того ж її зафіксували випадково — традиційні методи спостережень за поведінкою чорних дір тут виявилися безсилі.

Це дослідження опублікували в The Astrophysical Journal Letters. У ньому вчені зʼясували, що розташування та випромінювання світла від поглинання чорною дірою зірки були незвичними і відбувалися на відстані 137 мільйонів світлових років від Землі. Попередній рекорд близькості був на відстані понад 200 мільйонів світлових років від нас.

Нове для астрономів явище назвали WTP14adbjsh. Зазвичай зірки наближаються до надмасивних чорних дір зі спокійних і старих галактик, де немає активного зореутворення. Після цього їхнє випромінювання фіксують в оптичному та рентгенівському світлі.

Зображення галактики, де сталася нова подія приливного зриву (TDE). Верхнє ліве інфрачервоне зображення показує спалах TDE у 2015 році, а верхнє праворуч — галактику в 2010-2011 роках до спалаху. Внизу ліворуч — інфрачервоне світло від самого TDE після видалення світла галактики. Внизу праворуч — галактика в оптичному світлі.

Проте WTP14adbjsh прийшло з молодої галактики — там багато космічного пилу, тому звичайне оптичне та рентгенівське світло блокуються, тоді як інфрачервоне здатне пробитися крізь пилову завісу. Саме в ньому астрономи й виявили хвилі від явища. Вони не спеціально шукали TDE, а лиш побачили сигнали від місії NEOWISE, яка сканує небо в інфрачервоному діапазоні.

Провідний автор дослідження Христос Панагіоту каже, що це спостереження означає, «що за статистикою має існувати велика популяція цих подій, які традиційні методи не бачать». Подальше вивчення дозволить астрономам отримати повне уявлення про чорні діри.