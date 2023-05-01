В Узбекистані провели конституційний референдум, який «обнулив» терміни президента і дозволив йому знову балотуватися

В Узбекистані провели референдум про зміни до Конституції. Понад 90% проголосували за.

Про це пише «Газета.uz».

Явка на референдум становила 84,54%. Проти змін висловилися 9,35% людей.

Поправки до Конституції ініціював президент Шавкат Мірзійоєв. Їхня головна особливість — збільшення президентського терміну з 5 до 7 років. А перед цим Конституційний суд країни ухвалив рішення, що оскільки Мірзійоєв не відбуде повні терміни за свої попередні дві каденції, то він зможе балотуватися знову. Таким чином президент Узбекистану обійшов норму Конституції, яка забороняє бути президентом більше двох термінів поспіль.

Більшість інших конституційних змін стосувалися прав людини, зокрема в країні заборонять смертну кару. Також у Конституції країни закріплять визначення шлюбу як союзу між чоловіком та жінкою.

Ще одне важливе нововведення стосується автономної Республіки Каракалпакстан. Із Конституції приберуть слово «суверенний» стосовно Каракалпакстану, а також скасують норму, яка дозволяла автономії вийти зі складу Узбекистану шляхом референдуму.

Узбекистан вважається авторитарною державою. Організація Freedom House оцінює країну як «не вільну», а в рейтингу демократії Democracy Index за 2022 рік Узбекистан посів 149 місце із 167.