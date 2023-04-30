Куба вперше за 64 років скасувала традиційний першотравневий парад через економічні проблеми

Комуністичний уряд Куби вперше за 64 роки скасував традиційний першотравневий парад. Причиною стали економічні проблеми та гостра нестача палива.

Про це пише BBC.

Щороку сотні тисяч людей приїжджають на автобусах до столиці країни Гавани, щоб взяти участь у параді на площі Революції до 1 Травня. Але цього року святкування скасували. Останніми тижнями в країні утворилися великі черги на заправках, а водії чекають палива по декілька днів.

Раніше цього місяця президент Мігель Діас-Канель заявив, що Куба отримує лише дві третини необхідного їй палива, додавши, що постачальники не виконують контрактних зобовʼязань. Куба має доступ до низькоякісної нафти, але на острові, що перебуває під санкціями США, немає потужностей для її переробки. Водночас постачання високоякісної нафти з Венесуели за останні роки скоротилося на 50%.

Дефіцит палива лише посилює економічну кризу в країні. Середня зарплата там становить $150—200, тоді як літр звичайної олії — $30. Комуністичний уряд продовжує запевняти, що соціалістична модель якнайкраще підходить для розвитку країни, а всі економічні проблеми через санкції США.

До цього парад скасовували у 2020-му та 2021-му роках через пандемію і заборону на масові зібрання. Але в 2022 році його знову проводили. Цього року очікується, що замість великого параду в Гавані проведуть місцеві святкування.