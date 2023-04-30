У Португалії чоловік застрелив трьох людей через суперечку щодо розведення голубів, а потім вчинив самогубство

У португальському місті Сетубал чоловік застрелив трьох людей, а потім вчинив самогубство, через суперечку щодо розведення голубів.

Про це пише Publico.

Стрілянина сталася о 8-й ранку, а до приїзду правоохоронців чоловік, який її вчинив, вкоротив собі віку.

Португальські медіа пишуть, що приводом для конфлікту стали давні розбіжності між сусідами через розведення голубів. Вони тривалий час розводили їх у голубниках на власних дахах, але ще й збудували поруч спеціальні городи, без дозволу. Можливо, суперечка сталася через розподіл землі біля їхніх будинків.

Жертвам, як і підозрюваному, було понад 50 років, і вони давно проживали в цьому районі.