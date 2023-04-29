В Осло відкрили статую моржа Фреї — вона любила валятись у човнах, була місцевою зіркою, а потім її приспали

У Норвегії відкрили бронзову скульптуру моржа на прізвисько Фрея, яка привернула увагу всього світу влітку 2022 року — вона вилазила на човни, щоб позасмагати й інколи топила судна.

Про це повідомляє The Guardian.

Скульптура в натуральну величину зображує Фрею, що лежить на боці на скелястому березі пристані Конген в Осло, неподалік того місця, де вона засмагала минулого літа.

Онлайн-кампанія, за словами її організатора Еріка Голма, зібрала понад $25 тисяч на створення скульптури на згадку про Фрею.

Приспати тварину вирішили в серпні через те, що вона «відчуває стрес», і на тлі побоювань, що вона становить загрозу для представників громадськості, які не трималися на відстані від моржа. Фреї було близько пʼяти років, її бачили у Великій Британії, Нідерландах, Данії та Швеції, а потім вона провела частину літа в Норвегії.

Попри неодноразові заклики триматися подалі, люди (інколи з дітьми) підходили до Фреї, щоб сфотографуватися. Моржі зазвичай не поводяться агресивно щодо людей, але вони можуть відчувати загрозу з їхнього боку і атакувати. Критики заявили, що рішення приспати Фрею було поспішним і не брало до уваги долю тварини. Чиновники у відповідь заявили, що введення Фреї седативних препаратів та переміщення її в менш населений район було б надто складною операцією.