Уряд заборонив літери Z і V на індивідуальних номерних знаках

Кабінет міністрів України заборонив замовляти та виготовляти індивідуальні номерні знаки, які містять символіку, що асоціюється з повномасштабним вторгненням росії в Україну. Про номерні знаки державної реєстрації для електромобілів не йдеться.

Про це Міністерство внутрішніх справ повідомило 29 квітня.

Під заборону потрапляють літери Z та V і їх використання у словах замість букв «З», «С», «В», «Ф». Така заборона стосується також написів і зображень, символіки комуністичного тоталітарного та націонал-соціалістичного тоталітарного режимів.

На українських номерних знаках не може бути емблем органів держави-терориста та Збройних сил росії: Сухопутних військ, Повітряно-космічних сил, Військово-морського флоту, Ракетних сил стратегічного призначення тощо.