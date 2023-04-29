Microsoft перестане випускати компʼютерні миші, клавіатури та інші аксесуари під своїм брендом

Компанія Microsoft перестане випускати клавіатури, миші та веб-камери під однойменним брендом і зосередиться на лінійці Surface, яка зазвичай коштує дорожче.

Про це пише The Verge.

Компанія розпродасть запаси техніки під брендом Microsoft за зниженими цінами та почне виробляти миші, клавіатури, ручки, док-станції, перехідники тощо вже під брендом Surface. Для порівняння: ергономічна клавіатура Surface коштує $129, а Microsoft — $59,99.

У Microsoft не уточнили, чи запустять лінійку недорогих аксесуарів.