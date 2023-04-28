На дорогах відновлюють роботу ще 35 камер автофіксації порушень ПДР

З 28 квітня на автомобільних дорогах в різних містах та областях України відновлюють роботу 35 комплексів автоматичної фіксації правопорушень. Вони працювали до повномасштабного російського вторгнення, але під час війни їх роботу зупинили.

Відновлено роботу комплекси автоматичної фіксації правопорушень на дорогах міст Житомира, Івано-Франківська, Києва, Кременчука, Львова, Мукачева, Полтави, Чернівців, Черкас, а також Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської та Рівненської областей. Крім того, також ввели в експлуатацію чотири нових прилади контролю у Дніпрі та Кременчуці.

Загалом, контролювати ситуацію на дорогах будуть 39 комплексів автоматичної фіксації правопорушень.

Розташування всіх комплексів (та обмеження швидкості на відповідних ділянках доріг) можна переглянути на сайті МВС. Загалом на сторінці можна знайти відомості про розміщення 167 камер: 58 на дорогах державного значення та 109 у межах міст.