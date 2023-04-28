Непал видав рекордну кількість дозволів для сходження на Еверест. Туристів можуть очікувати черги

Непал видав рекордну кількість дозволів на сходження на Еверест під час весняного сезону. Це викликало занепокоєння, що альпіністам і туристам доведеться стояти в чергах у так званій зоні смерті — на висоті понад 8 кілометрів, де кисню недостатньо для функціонування організму.

Про це пише Reuters.

Саме черги та велика кількість недосвідчених альпіністів стали основною причиною загибелі девʼяти людей у травні 2019 року — найбільш смертоносному сезоні за багато років. Непал продовжує видавати дозволи до кінця квітня, щоб у травні, коли погода найбільш сприятлива, люди могли піднятися на Еверест. Наразі вже видали 463 дозволи.

«Проблеми з великою кількістю альпіністів на горі полягатимуть у потенційних заторах на маршруті сходження, особливо якщо погодні вікна будуть рідкісні», — сказав Гаррет Медісон з американської компанії Madison Mountaineering.

Непал, де розташовані 8 із 14 найвищих гір світу, часто зазнає критики з боку західних альпіністів через те, що будь-хто, хто зможе заплатити $11 тисяч, отримає дозвіл піднятися на Еверест. Через це на гору потрапляють недосвідчені люди. Цього року найбільше дозволів отримали китайці, американці та індійці. Такі платні дозволи є важливим елементом наповнення бюджету Непалу, де у сфері туризму працюють приблизно 500 тисяч людей. Кожен турист для сходження на гору платить щонайменше $26 тисяч за дозвіл, паливо, їжу, інструкторів, гідів тощо.