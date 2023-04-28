ЄСПЛ зобовʼязав росію виплатити Грузії €129 мільйонів за порушення прав людини на окупованих територіях

Європейський суд із прав людини зобовʼязав росію виплатити Грузії €129 мільйонів за порушення прав людини на окупованих територіях. Росіяни напали на Грузію влітку 2008 року й окупували Абхазію та Південну Осетію.
Про це йдеться в рішенні суду.
Cуд встановив, що має юрисдикцію розглядати запит Грузії про компенсації, попри те, що росію у 2022 році вигнали з Ради Європи, а російська сторона не співпрацювала із судом.
ЄСПЛ вирішив, що росія повинна протягом трьох місяців виплатити Грузії €3,25 мільйона компенсації за вбивства щонайменше 50 цивільних у селах Південної Осетії та в буферній зоні. Грузія заявляла про 116 таких випадків, але більшість із них суд відхилив, тому що вони сталися під час 5 днів «гарячої фази війни», а ЄСПЛ своїм попереднім рішенням виключив ці дати з-під своєї юрисдикції.
Також росія має виплатити €2,7 мільйона щонайменше 166 постраждалим від необґрунтованих затримань і нелюдського поводження з боку так званого «Міністерства внутрішніх справ Південної Осетії». Ще €640 тисяч підуть постраждалим від тортур грузинським військовополоненим.
Найбільша сума компенсацій — €115 мільйонів — піде постраждалим від практики окупаційних адміністрацій перешкоджати поверненню грузин до їхніх домівок на окупованих територіях. Таких постраждалих щонайменше 23 тисячі.
Ще €8,42 мільйона присуджуються у звʼязку з нематеріальними збитками для щонайменше 142 людей, які постраждали від відсутності адекватного розслідування російською стороною загибелі цивільних під час активної фази бойових дій.
Решту запитів на компенсацію судді ЄСПЛ відхилили.
- У січні 2021 року Європейський суд із прав людини ухвалив перше рішення у справі Грузії проти росії за війну в серпні 2008 року. Як Грузія, так і росія після рішення оголосили про свою перемогу. Насправді ЄСПЛ відхилив одну з ключових претензій грузинів, але підтримав усі інші звинувачення. Судді вирішили, що росія не несла відповідальності за порушення прав людини на окупованих територіях (Абхазія та Південна Осетія) під час найбільш запеклих боїв російсько-грузинської війни у серпні 2008 року (8—12 серпня). Водночас усі інші пункти скарги ЄСПЛ підтримав, деякі навіть одноголосно.