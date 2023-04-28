В Австрії одна з найстаріших газет світу відмовляється від друкованої версії. Вона виходила 320 років

Одна з найстаріших газет світу, яка досі виходила друком, — австрійська Wiener Zeitung — переходить в онлайн з липня цього року. Таке рішення ухвалив парламент Австрії, пише газета.

Роль газети як офіційного джерела інформації виконуватиме її інтернет-аналог. Так вимагає європейська директива про публікацію офіційної інформації в інтернеті. Через це відпала потреба у друкованій версії.

Останній друкований щоденний випуск Wiener Zeitung запланували на 30 червня. Після цього газета робитиме близько десяти друкованих тиражів на рік.

Також Wiener Zeitung планує створити медіа-хаб, контент-агентство та навчальний центр для журналістів. На нову бізнес-модель газети уряд виділить €16,5 мільйона.

Утім, заступник головного редактора Wiener Zeitung Матіас Зіглер каже: «Дехто побоюється, що уряд просто хоче зберегти бренд Wiener Zeitung з його 320-річною історією, але ніхто не знає, як виглядатиме майбутнє видання — чи залишиться воно серйозною журналістикою».