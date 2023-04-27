У Кенії знайшли 81 тіло жертв християнського культу. Лідер секти наказав вірянам голодувати до «кінця світу»

Поліція Кенії продовжує знаходити тіла жертв християнського «культу голодної смерті» під час розслідування справи проповідника Пола Маккензі Нтенге.

Про це пише Reuters.

Поліцейські ексгумували 81 тіло, а ще вісьмох послідовників церкви Good News знайшли живими, проте через сильне виснаження вони згодом померли.

Очікується, що кількість жертв зростатиме — Червоний Хрест Кенії вважає зниклими безвісти понад 300 людей.

Один кенієць, чиї дружина та шестеро дітей приєдналися до церкви, каже, що Маккензі переконував вірян поморити себе голодом напередодні «кінця світу» 15 квітня, щоб першими побачити Ісуса.

«У Маккензі був складний план вбивства дітей, молоді, а потім і дорослих. Він розповідав їм, що стане останнім, хто помре голодною смертю», — розповів один зі співробітників кенійської лікарні на умовах анонімності.

Лідера церкви Good News вперше заарештували 23 березня, але потім звільнили під заставу $75.