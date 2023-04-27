Загибель українського фіксера на Антонівському мосту: Богдан Бітік та італійський журналіст проігнорували правила безпеки

У прокуратурі Херсонської області та командуванні «Південь» заявили, що від російського обстрілу на Антонівському мосту загинув український фіксер Богдан Бітік. Він працював разом із журналістом італійської газети La Repubblica Коррадо Зуніно — той дістав поранення.

Як пише «Суспільне», речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк додала, що Богдан Бітік не мав акредитації від Збройних сил України, а знімальна група не отримала дозволу на роботу в «червоній» зоні.

Такі ж дані отримав Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (ЦСКІБ). Там стверджують, що Коррадо Зуніно не сказав про свою роботу в місті відповідальним пресофіцерам, після чого вже на місці проігнорував попередження українських військових про небезпеку та не зважав на крики «Danger, sir!».

«Суспільне» уточнює, що журналіст Бітік працював без бронежилета. ЦСКІБ підтверджує інформацію, наголошуючи, що італійський журналіст як керівник мусив проконтролювати, щоб на Богдану Бітіку був не тільки жилет із написом PRESS, а ще й броня.

Тим часом італійське видання La Repubblica пише, що журналісти вільно проїхали через блокпости, мовляв, військові пропустили їх «без проблем». Там вважають, що Зуніно та Бітік потрапили в засідку.