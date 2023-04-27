НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25% і покращив прогноз зростання ВВП

Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 25% — вона залишається незмінною з червня минулого року. Також НБУ покращив макроекономічний прогноз на 2023 рік — ВВП країни повернеться до зростання, а інфляція сповільниться.

Про це на брифінгу сказав голова Національного банку України Андрій Пишний.

За його словами, збереження ставки на рівні 25% підтримає ефекти від попередніх заходів із посилення привабливості гривневих активів. Також це дозволить забезпечити стійкість валютного ринку та сформувати передумови для збереження сталого тренду на зниження інфляції та помʼякшення валютних обмежень.

Нацбанк вказує, що від початку року інфляція знижувалася швидше, ніж очікувалося, у березні темпи зростання споживчих цін сповільнилися до 21,3% в річному вимірі. Це сталось, зокрема, завдяки зміцненню готівкового курсу гривні.

Послабленню інфляційного тиску сприяли достатня пропозиція продовольства та пального і швидке відновлення енергетичної системи від наслідків російських терактів, вказує регулятор.

Однак через війну інфляційний тиск залишається суттєвим, зокрема через виробничі витрати бізнесу та складнощі з веденням діяльності та налаштуванням логістичних ланцюгів.

За прогнозом НБУ, цьогоріч інфляція становитиме 14,8%, а наступного року повернеться до однознакового рівня.

НБУ також покращив прогнози щодо зростання української економіки у 2023 році. Якщо в минулому прогнозі було символічне зростання ВВП на 0,3%, то тепер регулятор прогнозує + 2% за підсумками року. Такий прогноз базується на очікуванні, що суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не буде, «за винятком локальних і ситуативних дефіцитів у другому півріччі».

Також позитивно має вплинути збільшення видатків бюджету на тлі значних обсягів міжнародної фінансової допомоги — це підтримає економічну активність і споживання, йдеться у пресрелізі НБУ.

Що таке облікова ставка і на що вона впливає

Облікова ставка — це один з основних індикаторів економіки. Це відсоток, під який НБУ надає кошти банкам і, відповідно, нижче якого комерційним банкам невигідно давати кредити клієнтам. Завдяки обліковій ставці НБУ впливає на інфляцію (зростання цін).

Зниження ставки робить кредити доступнішими (бо відсоток за ними стає меншим), у звʼязку з чим банки починають видавати більше грошей, їх в економіці стає більше, а коли грошей більше — інфляція набирає обертів. У такому разі грошей стає менше на депозитах, а більше «на руках», відповідно, люди більше витрачають. А от вища інфляція фактично призводить до знецінення гривні, бо за одну й ту саму суму зі зростанням цін можна купити менше товарів.

І все це працює у зворотному напрямку — коли ставка підвищується, кредити та депозити стають дорожчими, вони стимулюють населення більше заощаджувати. У підсумку грошей в економіці стає менше, а інфляція уповільнюється.