Молдавського олігарха-втікача Ілана Шора позбавили депутатського мандата

Лідера однойменної популістської партії Молдови Ілана Шора позбавили депутатського мандата. Рішення підтримали 56 депутатів правлячої партії «Дія і солідарність».
Про це повідомляє Newsmaker.
Позбавлення мандата повʼязане із судовим вироком, за яким Ілана Шора засудили до 15 років вʼязниці та конфіскації майна на 5 мільярдів леїв (понад $250 мільйонів) у справі про «крадіжку мільярда».
Місце Шора в парламенті стало вакантним, його заповнять згідно з партійним списком.
Ілан Шор раніше назвав ініціативу щодо позбавлення його мандата «істеричною реакцією» влади на акцію протесту, яку партія планує провести 7 травня.
Останніми місяцями партія Шора організовувала регулярні масові антиурядові протести в Молдові. США та Велика Британія запровадили санкції проти нього.
- У 2015 році Ілана Шора засудили за справою про «крадіжку мільярда» до семи з половиною років за ґратами за шахрайство та «відмивання» грошей. Суд встановив, що вирок не набуде чинності, поки не стане остаточним. Справа перебувала на розгляді в Апеляційній палаті Кишенева. Судові слухання багаторазово відтерміновували.
- У 2019 році, після відходу від влади Демократичної партії Молдови, Ілан Шор виїхав із країни. За деякими даними, він перебуває в Ізраїлі. Припускають, що він відбуватиме покарання там, якщо його не екстрадують до Молдови.