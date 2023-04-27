Молдавського олігарха-втікача Ілана Шора позбавили депутатського мандата

Лідера однойменної популістської партії Молдови Ілана Шора позбавили депутатського мандата. Рішення підтримали 56 депутатів правлячої партії «Дія і солідарність».

Про це повідомляє Newsmaker.

Позбавлення мандата повʼязане із судовим вироком, за яким Ілана Шора засудили до 15 років вʼязниці та конфіскації майна на 5 мільярдів леїв (понад $250 мільйонів) у справі про «крадіжку мільярда».

Місце Шора в парламенті стало вакантним, його заповнять згідно з партійним списком.

Ілан Шор раніше назвав ініціативу щодо позбавлення його мандата «істеричною реакцією» влади на акцію протесту, яку партія планує провести 7 травня.

Останніми місяцями партія Шора організовувала регулярні масові антиурядові протести в Молдові. США та Велика Британія запровадили санкції проти нього.