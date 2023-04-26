Підготовка України до контрнаступу та заклик взяти нас до НАТО. Провідні світові медіа про війну 25 квітня

Непомітній підготовці Києва до наступальної операції, а, можливо, вже її початку присвячено матеріал на CNN. Його автори побували на Запоріжжі ― і хоч ця ділянка фронту є одним із найімовірніших напрямків майбутньої української офензиви, ніяких ознак цього вони не помітили. У прифронтовій зоні немає ані скупчення техніки, ані додаткових людських сил. Принаймні зараз цього не помітно.

І це є проявом мудрості українського військового керівництва, зазначає видання. В інтересах Києва зробити так, щоб про контрнаступ України стало відомо вже після його фактичного початку ― за результатами. Десь так, як це відбулося на Харківщині минулої осені. Тому навіть недавні повідомлення американського Інституту дослідження війни (ISW) про ймовірну висадку невеликого українського контингенту на лівобережжі Херсонщини речники ЗСУ воліють не коментувати.

Росіяни теж не кажуть, де відчувається посилення тиску української армії ― як припускають у CNN, цими заявами Кремль може погіршити й без того низький моральний дух росіян. По суті, єдиним джерелом свідчень про операції українців наразі є російські «воєнкори» ― а довіри до них, як відомо, немає.

Майбутній наступ ЗСУ може стати нищівним для росії, вважають автори матеріалу. Після тяжкої зими, зокрема через битву за Бахмут, російські війська так виснажені, що відправляють назад у бій навіть поранених зеків. Окупанти активно риють окопи, що їх посилена новою технікою українська армія зможе або швидко подолати, або обійти. Якщо в українців вийде дійти до Криму ― це стане свідченням неспроможності російських генералів до стратегічного планування, оскільки вкрай соромно допустити таку поразку після півроку очікування наступу. Втім, імовірність цієї поразки чимала, ідеться в статті.

Не маючи достатньої інформації про українські плани, росіяни зараз намагаються активніше обстрілювати населені пункти біля лінії зіткнення на Запоріжжі ― в останні кілька діб чимало місцевих шкіл чи будинків культури перетворились на руїни. Втім, українська армія напевно передбачала такі дії росіян і навряд чи розміщувала там свої підрозділи, підсумовує CNN.

Заклик на липневому саміті НАТО у Вільнюсі, або максимум до кінця цього року представити чіткий план прийняття України до Північноатлантичного альянсу у впливовому виданні Foreign Affairs опублікував український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він згадав, що на саміті в Бухаресті 2008 року Захід проявив нерішучість, нібито й запевнивши Україну, що двері до НАТО відкриті, але й «зробивши так, щоб тінь України ніколи не з’явилась біля цих дверей». Цим одразу скористався путін, напавши на Грузію й невдовзі на Україну. Зараз очевидно, що росія живиться ваганнями Заходу. А причин боятися роздратувати росіян розширенням НАТО на схід немає, запевняє Кулеба, згадуючи досвід Фінляндії, яка увійшла до Альянсу 4 квітня.

Голова МЗС у статті компромісний: він стверджує, що реальний термін включення України до НАТО може залежати від безпекової ситуації в регіоні, що за потреби його можна посунути. Головне ― розробити чіткі кроки й умовні терміни. І таким чином показати росії, що її погрози не мають жодного сенсу.

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