Що спонукає і стримує Китай відкрито підтримати росію. Провідні світові медіа про війну 26 квітня

Попри декларовану нейтральність, Пекін у російсько-українській війні точно на боці росії, пишуть в аналітичній статті на Foreign Affairs Ліана Фікс із американської Ради з міжнародних відносин та Майкл Кіммедж із Центру стратегічних та міжнародних досліджень. Про це свідчить і те, що китайський лідер Сі Цзіньпін публічно називає путіна другом, а співпраця між Китаєм та росією стає все тіснішою. І те, що відверта поразка путіна для Китаю вкрай невигідна. По-перше, Пекіну вигідно, що в росії при владі путін. Він дискредитований у світі ― а отже слабкий. Його легко зробити залежним від Китаю. Інший же правитель росії може бути менш зручним. Також росія, нехай і перетворилася на світове посміховисько, залишається головним партнером Китаю в протидії американському варіанту світового порядку. Також невдачі багаторічного партнера Пекіну можуть кинути тінь і на репутацію Китаю: мовляв, він не вміє обирати друзів. І, зрештою, нищівна поразка росіян може призвести до заворушень і конфліктів у країні ― а Пекін навряд чи хоче мати під боком осередок нестабільності, який до того ж порушить логістичні шляхи між Китаєм, країнами Середньої Азії та Європою.

«Мирний план», який Пекін запропонував для завершення цієї війни, неконкретний і безперспективний ― однак і в ньому відчувається мʼякість до росії. Щодо України тут відчутніші бізнес-інтереси: Китай явно не проти заробити на відбудові країни після завершення війни. Однак відвертій перемозі Києва Пекін навряд чи зрадіє, пишуть автори.

Якщо становище росії на полі бою далі гіршатиме ― а для цього є чимало передумов, адже жодну з проблем, які проявились на початку повномасштабного вторгнення, росія викорінити не змогла, ― Китай має всі підстави почати допомагати активніше, стверджують автори публікації. Це може бути економічна й гуманітарна, або й одразу військова допомога. Наприклад зброєю, снарядами чи товарами подвійного призначення. Пряме втручання китайської армії у війну Фікс та Кіммедж вважають малоймовірними: практика Заходу показала, що значних результатів на полі бою можна досягти й без залучення власних військ.

Допомога Китаю росіянам може бути як прихованою, так і відкритою. Прихована допомога ― коли лише розвідка, і то без стовідсоткової певності, може сказати, що російські війська отримують від Китаю збройну допомогу ― вигідна для Пекіну з кількох причин. По-перше, влада Китаю продовжить усе заперечувати ― і для ряду країн, зокрема «глобального півдня», це буде переконливо. Ба більше, в це можуть «вірити» й кілька країн Європи, що в ідеальному для Пекіну варіанті розвитку подій може посіяти розбрат між ЄС і США. Відкрите ж постачання зброї, з одного боку, обернеться для Китаю санкціями. А з іншого дозволить допомагати росії істотніше ― і, що важливіше, збільшить тривалість конфлікту й змусить Захід активніше витрачати зброю, яка може знадобитись йому для потенційного захисту Тайваню.

Однак навіть щедрі китайські подачки навряд чи призведуть до перемоги росіян. Поки що вони демонстрували поразку за поразкою, пишуть автори статті. І вірогідність того, що більше зброї це якось змінить, невисока. Саме це, запевняють Фікс і Кіммедж, є причиною того, чому Китай досі не почав допомагати росії зброєю. Він не вірить в її перемогу й не хоче ганьбитися. І просто воліє максимально непомітно зробити так, щоб ця війна тривала якомога довше.

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