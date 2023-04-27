Президенту Туреччини Ердогану стало зле у прямому ефірі. Чутки про інфаркт спростовують, але він скасовує публічні заходи

Увечері 25 квітня президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану стало зле у прямому ефірі. Після цього він почав скасовувати публічні передвиборчі заходи, а в інтернеті поширювалася інформація про те, що у нього стався інфаркт.
Того дня після трьох публічних виступів у рамках своєї кампанії Ердоган мав зʼявитися у спільному вечірньому ефірі Ulke TV і Kanal 7. Спочатку ефір затримався, а коли розпочався, його довелося перервати через поганий стан президента.
Наступного дня, 26 квітня, Ердоган повідомив, що за рекомендацією лікарів залишиться вдома і скасує передвиборчі заходи. У мережі почали поширювати чутки, що у президента стався інфаркт. Однак керівник пресслужби Ердогана Фахреттін Алтун спростував ці повідомлення.
«Рішуче відкидаємо ці безпідставні заяви про здоровʼя президента. Завтра президент через відеозвʼязок візьме участь у відкритті атомної електростанції. Ніяка дезінформація не змінить той факт, що турецький народ — зі своїм лідером, а Ердоган та його партія прямують до перемоги на виборах 14 травня», — заявив речник.
27 квітня Ердоган погодився брати участь у публічних заходах, але поки що лише у відеоформаті.
- Вибори в Туреччині заплановані на 14 травня. За результатами попередніх соцопитувань Ердоган може перемогти в першому турі виборів, але не набрати понад 50%. У другому ж турі він поступається всім опозиційним кандидатам. 6 березня опозиція визначилася з єдиним кандидатом — 74-річним політиком Кемалем Кілічдароглу. Після цього рейтинги опозиції одразу поповзли вгору, а рейтинги влади почали падати.
- Опозиційний блок із шести партій обіцяє згорнути величезну кількість реформ Ердогана. Там хочуть повернутися до парламентської демократії, а також відновити незалежність Центрального банку. Вибори, що заплановані на 14 травня, стануть одними з найважчих для Ердогана та його партії, які перебувають при владі від 2003 року.