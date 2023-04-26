У робопса Boston Dynamics інтегрували ChatGPT. Тепер він вміє говорити

Роботизованого собаку Spot від Boston Dynamics навчили говорити за допомогою ChatGPT і функції мовлення від Google.

Про це пише Cyber News.

Експерт зі штучного інтелекту Сантьяго Вальдаррама з компанії Levatas, яка співпрацює з Boston Dynamics, продемонстрував оновлення Spot.

«Наприкінці кожної місії роботи збирають масив даних. Немає простого способу отримати цю інформацію на вимогу. Тут на допомогу приходить ChatGPT. Ми показуємо йому конфігураційні файли та результати місії. Потім ми ставимо запитання, використовуючи цей контекст», — розповів Валдаррама.

Крім ChatGPT, робот отримав можливість перетворювати текст на звук за допомогою Google — це дозволило робопсу відповідати людям.

«Рівень заряду батареї зараз становить 53%», — сказав Spot експерту в демонстраційному відео.

Spot також зміг розповісти дослідникам деталі своєї місії та в якій частині будівлі він перебував раніше. Науковці показали, як робот каже їм, стоїть він чи ні, і навіть попросили Spot піти геть.

Таких роботів можна використовувати в небезпечних місіях, які вимагають певної автономності, наприклад, для розмінування або перевірки радіоактивного середовища.