ЄС виділяє гроші на прокладання оптоволоконного кабелю до Японії через Арктику

Європейський Союз починає виділяти фінансування на новий оптоволоконний кабель із назвою Far North Fiber, що сполучатиме країни ЄС із Японією через Арктику.

Про це в коментарі японському NHK сказав радник з цифрової політики у представництві ЄС в Японії Стефан Крамер.

Вартість проєкту становитиме €3 мільйони. Його реалізовуватимуть компанії з Японії, США та Фінляндії.

За словами Крамера, фінансування для проєкту становитиме понад €3 мільйони, у його реалізації братимуть участь компанії з Японії, США та Фінляндії.

Кабель пролягатиме через північноамериканську частину Північного Льодовитого океану, сполучаючи північну Фінляндію та Норвегію з Аляскою, а також північним островом Японії Хоккайдо. Окрему гілку прокладуть до Ірландії.

У Far North Fiber зазначають, що зараз кабелів для передачі даних між Японією та Європою три: один — через Тихий океан, континентальну частину США й Атлантичний океан, другий — через Близький Схід, Індійський океан і Південно-Східну Азію. Третій кабель проходить територією росії.

За проєктом, новий кабель має забезпечити на 20% швидшу передачу даних, ніж маршрути через Тихий океан і Близький Схід.