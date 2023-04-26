Єврокомісія погодила заборону на імпорт олії з України

Європейська комісія погодилася ввести заборону на імпорт соняшникової олії з України, однак виступила за збереження її транзиту.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на заяву міністра сільського господарства Роберта Телуса.

За його словами, Польща не відмовиться від односторонньої блокади українського імпорту, допоки не будуть виконані її умови.

«Ми не відмовимося від своїх дій, якщо ми не отримаємо відповідних інструментів, які гарантують, що польський фермер буде в безпеці, коли йдеться про питання, повʼязані з торгівлею, припливом товарів з України до Польщі», — сказав Телус після переговорів із комісарами ЄС.

Він зазначив, що польска сторона досі веде переговори щодо заборони імпорту борошна, меду, цукру, мʼяких фруктів (заморожених), яєць, мʼяса (особливо птиці), молока та молочних продуктів, а також яблучного соку.