Bloomberg: У 2023 країни Східної Європи позичили втричі більше, ніж минулого року

Країни Східної Європи в 2023 році позичили втричі більше, ніж за такий самий період минулого року, пише Bloomberg.

За інформацією видання, уряди країн Східної Європи вже цього року позичили майже $32 мільярди. Зокрема, Польща взяла в борг $9 мільярдів, Румунія — $6 мільярдів, а Угорщина — $5 мільярдів. Ці три країни увійшли до пʼятірки найбільших позичальників з ринків, що розвиваються.

Цього року позичати на ринках облігацій стало набагато дорожче після того, як центральні банки по всьому світу швидко підвищили процентні ставки. Зокрема, Польща платить 5,5% річних за новою тридцятирічною облігацією. У 2021 році цей показник становив би менше за 4%.

За оцінками аналітиків Bloomberg, дефіцит бюджету Східної Європи цього року зросте до 4,3% ВВП регіону з 1,3% у 2021 році.