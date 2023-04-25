Китай заохочує ховати померлих у морі через нестачу місць на цвинтарях

Через нестачу місць на кладовищах уряд Китаю почав заохочувати людей обирати альтернативні місця для поховання померлих. Зокрема, у країні активно розвивається бізнес із морських поховань, пише The Guardian.

Стрімка урбанізація та старіння населення призвели до того, що ціни на ділянки для могил іноді перевищують 100 тисяч юанів (понад 530 тисяч гривень). За прогнозами урядовців, у Шанхаї всі місця на цвинтарях можуть закінчитись протягом 15 років.

За даними Міністерства цивільних справ, у 2021 році в Китаї рівень кремації досяг майже 59% порівняно з 47% у 2015 році. Але зазвичай урни все ще ховають традиційним способом — у могилах. Тож деякі місцеві органи влади почали пропонувати грошову винагороду людям, які вирішать розвіяти своїх родичів у морі або поховати прах у біорозкладних контейнерах.

Державні засоби масової інформації також почали популяризувати термін houyang bozang, що означає «сильна турбота, скромний похорон», і підкреслювати, що шанувати родичів потрібно впродовж життя.

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У місті Сучжоу на східному узбережжі Китаю бюро з цивільних справ зафрахтувало корабель, щоб вивезти 190 нещодавно померлих людей у море для масового поховання — там із ними попрощалися 79 близьких. Кожна родина отримала субсидію 2 000 юанів (понад 10,5 тисячі гривень) за участь.

Для тих, хто обирає приватні морські поховання, це може коштувати до 10 тисяч юанів (близько 53 тисяч гривень) або майже вдвічі більше, якщо на похороні присутні кілька членів родини. Але це все одно набагато дешевше, ніж поховання на традиційному кладовищі.