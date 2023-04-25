Росія вислала співробітника посольства Молдови та заборонила вʼїзд деяким молдовським чиновникам

Міністерство закордонних справ росії викликало молдовського посла Ліліана Дарія та повідомило, що оголосило персоною нон ґрата одного зі співробітників посольства Молдови. Також росія заборонила вʼїзд деяким молдовським посадовцям.

Про це пише пресслужба МЗС росії.

«Послу заявлено рішучий протест у звʼязку з недружніми щодо росії кроками офіційного Кишинева», — зазначили там.

Молдовського дипломата росія висилає у відповідь на рішення Молдови 19 квітня вислати російського дипломата. Що стосується заборони на вʼїзд, в МЗС рф не повідомили, кого саме вона стосуватиметься.

19 квітня посла рф у Молдові Олега Васнєцова викликали до МЗС Молдови. Причиною став інцидент з очільником Татарстану Рустамом Мініхановим, якого не пустили до Молдови. Він прилетів до країни приватним літаком. Сам Мініханов перебуває під західними санкціями. Російського чиновника до Молдови не пустили та заборонили йому вʼїзд. Після цього одного зі співробітників російського посольства оголосили персоною нон ґратa.

Посольство росії в Кишиневі назвало «необґрунтованим і політично заангажованим» рішення молдавської влади оголосити персоною нон ґрата одного зі співробітників дипмісії.