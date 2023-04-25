Netflix інвестує $2,5 мільярда в нові південнокорейські фільми та серіали

Стримінговий сервіс Netflix інвестує $2,5 мільярда в Південну Корею протягом наступних чотирьох років.

Співгенеральний директор Netflix Тед Сарандос заявив про це у Вашингтоні на зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем, який зараз перебуває у США з державним візитом.

Сарандос сказав, що сума $2,5 мільярда вдвічі перевищує інвестиції Netflix у Південну Корею після запуску сервісу в країні у 2016 році.