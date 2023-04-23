Велика Британія евакуювала своїх дипломатів зі столиці Судану

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив, що Сполучене Королівство евакуювало дипломатів та їхні родини з Судану. За його словами, операція була швидкою і водночас складною.
Про це пише BBC.
За словами міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, в операції брали участь понад 1 200 військових.
Наразі країна працює над тим, щоб убезпечити всіх британських громадян, які залишаються в Судані.
«Ми закликаємо ворогуючі сторони запровадити негайне та тривале припинення вогню, щоб дозволити цивільним виїхати. Уряд Великої Британії зробить усе можливе задля безпечного проїзду наших громадян у ситуації, яка залишається дуже складною», — заявили в уряді Великої Британії.
Британським громадянам радять сховатися та звʼязатися з Міністерством закордонних справ, щоб повідомити своє місцезнаходження та контактні дані.
- 15 квітня в Судані відбулася спроба військового перевороту. Сили швидкого реагування (RSF) почали бої проти армії Судану в Хартумі та інших ключових містах. RSF виступає проти чинного уряду і каже, що прагне встановити в країні демократію.
- Причиною цього загострення стало питання підпорядкування сил RSF загальному військовому керівництву Збройних сил. Армія з 2021 року підпорядкована військовому уряду, а RSF — віцепрезиденту. За планом останні мали увійти до складу Збройних сил, але уряд генерала Абделя Фаттаха аль Бурхані не зміг домовитися з віцепрезидентом, генералом Мохамедом Хамданом «Хемети» Дагало.