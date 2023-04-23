ФК «Чорноморець» збирає команду з міністрів оборони країн, що допомагають Україні. Резніков вручив їм іменні футболки

Футбольний клуб «Чорноморець» збирає команду з міністрів оборони країн, що допомагають Україні знищувати російських окупантів.

На американській авіабазі «Рамштайн» у Німеччині міністр оборони України Олексій Резніков вручив чорно-сині футболки одеського клубу трьом своїм колегам: міністру оборони Литви Арвідасу Анушаускасу, міністру оборони Швеції Полу Йонсону та міністру оборони Іспанії Маргариті Роблес.

«Мені подобається цей проєкт з українським ФК «Чорноморець»! Ми залучили кілька гідних гравців на цей футбольний сезон. Є жорсткі вимоги: ви маєте бути достатньо сміливими, щоб побувати в Одесі, і ви прихильник перемоги України у війні. А як ви ще й будете міністром оборони, це буде перевагою. Цього разу я буду воротарем. Шановні міністри, друзі — Кайса Оллонґрен, Арвідас Анушаускас, міністр оборони Словаччини Маріо Баножич, Трольс Лунд Пульсен, Пол Йонсон, міністр Маргарита Роблес — це круто бути з вами в одній команді мрії! Дякуємо за вашу відданість і підтримку!» — написав Резніков.

У «Чорноморці» також повідомили, що оборонні відомства сімох країн, в тому числі України, очолюють міністри, які в різний час побували на стадіоні футбольного клубу в Одесі, відвідали музей «Чорноморця» та роздягальню.