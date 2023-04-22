Біля Філіппін знайшли японське торгове судно, яке в 1942 році торпедувала субмарина. Воно перевозило 1 060 полонених

У Південно-Китайському морі, біля філіппінського острова Лусон на глибині понад 4 кілометри знайшли японське торгове судно Montevideo Maru, яке 1 липня 1942 року затонуло після торпедної атаки американського підводного човна.
Про це повідомляють CNN та AFP.
Montevideo Maru в день атаки везло на острів Хайнань 1 060 військовополонених, з яких 850 були австралійцями. Усі полонені після атаки загинули. Для Австралії загибель цього судна стала однією з найтрагічніших глав у морській історії країни.
Заступник прем’єр-міністра Австралії Річард Марлес і сам прем’єр Ентоні Албаніз назвали знахідку судна закінченням важливої справи для сімей загиблих.
- У червні минулого року у Філіппінському морі на глибині 6 895 метрів знайшли американський ескортний есмінець USS Samuel B. Roberts (DE-413), який затонув 25 жовтня 1944 року під час боїв з японським флотом. Тоді 89 членів екіпажу корабля загинули, а саму кораблетрощу називали найглибшою у світі.