Біля Філіппін знайшли японське торгове судно, яке в 1942 році торпедувала субмарина. Воно перевозило 1 060 полонених

У Південно-Китайському морі, біля філіппінського острова Лусон на глибині понад 4 кілометри знайшли японське торгове судно Montevideo Maru, яке 1 липня 1942 року затонуло після торпедної атаки американського підводного човна.

Про це повідомляють CNN та AFP.

Montevideo Maru в день атаки везло на острів Хайнань 1 060 військовополонених, з яких 850 були австралійцями. Усі полонені після атаки загинули. Для Австралії загибель цього судна стала однією з найтрагічніших глав у морській історії країни.

Заступник прем’єр-міністра Австралії Річард Марлес і сам прем’єр Ентоні Албаніз назвали знахідку судна закінченням важливої справи для сімей загиблих.